Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni İfadeler

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında beyanı alınan tutuklu sanık Maşallah Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu 8 Eylül'de mahallede yaşanan kadınların kavgasına ilişkin "Yüksel'in kız kardeşi geldi. 'Anlatsaydınız böyle olmazdı' dedi. 'Biz bir şey bilmiyoruz. Biliyorsan sen anlat' dedim. Tartışma çıktı. O sırada kızım bayıldı. Onu aldım, eve gittim" şeklinde konuştu.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın duruşmasının ikinci gününde, tutuklu sanıklar tanık olarak dinleniyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu bulunan Narin'in yengesi Maşallah Güran, yemin ettirildikten sonra tanık olarak ifade verdi. Narin'in cesedinin bulunduğu 8 Eylül günü Tavşantepe Mahallesi'nde kadınlar arasında çıkan kavgaya ilişkin Mahkeme Başkanı'nın sorusunu Maşallah Güran, şöyle yanıtladı:

"Narin'in bulunduğu gün komutan geldi. Yüksel'e haber verdi. Yüksel, 'Komutanım bana söz verdin, hani Narin'i getirecektin' deyip çığlık attı. Sonra bayıldı. Ben de 'Oy Narin hangi şerefsizler sana kıydı' dedim. Sonra Yüksel'in kız kardeşi geldi. 'Anlatsaydınız böyle olmazdı' dedi. 'Biz bir şey bilmiyoruz. Biliyorsan sen anlat' dedim. Tartışma çıktı. O sırada kızım bayıldı. Onu aldım, eve gittim."

Mahkeme Başkanı'nın, Maşallah Güran'a daha söylediği "Her şeyin herkes tarafından bilindiğini söylemişsin, beni konuşturmayın demişsin" sözlerini hatırlatması üzerine Maşallah Güran, "Hayır, kesinlikle öyle demedim" şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı'nın "Salim Güran ile bir ilişkiniz var mı?" sorusu üzerine Maşallah Güran, iddiaları reddetti.

Daha sonra avukatların "Narin'i Nevzat mı öldürdü? sorusuna Maşallah Güran, "Bilmiyorum, öyle görünüyor" yanıtı verdi. Araya giren Mahkeme Başkanı "Tamam tamam, cevap vermek zorunda değilsin, cevap verme" dedi.

Davanın dün görülen duruşmasında, 4 sanığın savunmaları ile Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın davada müşteki sıfatıyla verdiği ifade işlemleri tamamlanmıştı.