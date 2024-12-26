Narin Güran Cinayeti Davasının İkinci Duruşması Gerçekleşiyor - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti Davasının İkinci Duruşması Gerçekleşiyor

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti davasında tutuklu sanıklar hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

26.12.2024 08:18
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1) NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASININ 2'İNCİ DURUŞMASINDA TUTUKLU SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

DİYARBAKIR'da 21 Ağustos'ta kaybolan, arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Karar çıkması beklenen, 1'i tutuklu 3 kişinin tanık olarak dinleneceği duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Saat 09.00'da başlayacak olan duruşmada, alana giriş-çıkışlar polis kontrolünde olurken, alana girmek isteyenler ise üst aramasından geçirilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Narin Güran Cinayeti Davasının İkinci Duruşması Gerçekleşiyor - Son Dakika

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