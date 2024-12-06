Narin Güran Cinayetinde Ağır Cezaya Talep

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması tamamlanmış; 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmiş ve duruşma 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmişti.

Davanın Cumhuriyet Savcısı, 14 sayfadan oluşan esasa ilişkin mütalaasını, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Savcı, mütalaasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne taşıdığını itifaraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

(SÜRECEK)