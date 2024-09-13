Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'Suç delillerini yok etmek' suçundan tutuklanan Fuat Güran'ın eşi H.G., gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında bu sabah "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Fuat Güran'ın eşi H.G., gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli H.G.'nin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu sürüyor.
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