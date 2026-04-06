Narin Güran cinayetinde yeni gelişme

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar için savcı, "nitelikli kasten öldürme" suçundan hapis cezası talep etti.

Narin Güran cinayeti davasında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar, Yargıtay'ın, eyleminin "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamına girdiği gerekçesiyle hükmü bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Savcı mütalaasını açıkladı.

Yargıtay'ın bozma ilamına uymadıklarını belirten Savcı, bozma ilamında her ne kadar "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılması belirtişmişse de Bahtiyar'ın, "nitelikli kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Mütalaada, sanık Bahtiyar'ın, "yaklaşık 19 gün boyunca sessiz kalmasının, delillerin olumlu şekilde toplanması önünde engel olduğu, Bahtiyar'ın, cesedi gömdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi baldızının evine giderek hayatına devam ettiği" belirtildi.

Duruşmada, Bahtiyar'ın avukatlarının mütalaaya karşı savunmaları alınacak.

Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinde düzenlenen "nitelikli kasten öldürme" suçunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülüyor.