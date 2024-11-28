Narin Güran Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narin Güran Davasında Yeni Gelişme

Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne dair tutuklu sanıkların araç görüntüleri dosyada yer aldı.

28.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 4 sanıktan amca Salim Güran'ın kullandığı aracın olay günü Tavşantepe Mahallesi'ndeki görüntüleri dava dosyasında yer alıyor.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Dava dosyasında, sanık Salim Güran'ın o dönem kullandığını beyan ettiği beyaz renkli aracın 21 Ağustos'ta Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerasınca saat 18.59'da iki açıdan kaydedilen görüntüleri bulunuyor.

İddianamede, "Salim Güran'ın fiilen kullandığı, kardeşinin adına kayıtlı beyaz renkli araçta elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelemesi sonucu düzenlenen raporda söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiği, bunun üzerine Salim Güran'ın 31 Ağustos'ta gözaltına alınmasına karar verildiği" bilgisine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Narin Güran, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Milli Savunma Üniversitesi’nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
22:02 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 16:27:18. #1.13#
SON DAKİKA: Narin Güran Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.