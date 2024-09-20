Narin Güran'ın Ölümü: Otopsi Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Narin Güran'ın Ölümü: Otopsi Raporu Açıklandı

Narin Güran\'ın Ölümü: Otopsi Raporu Açıklandı

21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili otopsi raporu detaylandırıldı.

20.09.2024 14:47
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NARİN, 21 AĞUSTOS'TA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, X hesabından, Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın otopsi raporu ile ilgili detayları paylaştı. Eren, açıklamasında, Narin'in ölümünün 21 Ağustos'ta gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Narin'in katledilmesine ve ölümün oluş şekline yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın raporunda yer alan tespitler şu şekildedir:

1.Mevcut verilerle çocuğun cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı,

2- Mevcut verilerle çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı,

3-Ölümün 21.08.2024 tarihinde meydana geldiği,

4-Sol diz altında bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından gerçekleştirildiği,

5-Otopsiside alt ve üst çenede bazı dişlerin yerinde olmadığı, bir kısmının torba içinde bulunduğu, mevcut dişlerin de yerlerinden kolayca ayrıldıkları tespit edilmiştir,

6- Ölüm sebebi "ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği" belirtilmiştir.

Otopsi sürecindeki gözlemlerimizle zaman zaman kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek adına yaptığımız açıklamalar işbu raporlarda doğrulanmıştır. Bir kez daha gerçek adaletin sağlanması, fail veya faillerin tespiti, yargılanması ve cezalandırılması için soruşturma sürecini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Narin Güran'ın Ölümü: Otopsi Raporu Açıklandı - Son Dakika

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