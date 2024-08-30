Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, spekülatif haberlerle yıprandıklarını ifade etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, spekülatif haberlerle yıprandıklarını ifade etti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin İl Başkanı Güler Koçyiğit ve beraberindeki heyetle, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın ailesini ziyaret etti. Kaya, ailenin spekülatif haberlerle yıprandığını ifade ederek, sürecin hassasiyetle devam ettiğini ve umutlu bir haber beklediklerini söyledi.

30.08.2024 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NARİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 9'UNCU GÜN; ISIRIK İZİNİN NARİN'E AİT OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLEMEDİ (3)

CHP KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI, NARİN'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin İl Başkanı Güler Koçyiğit ve beraberindeki heyetle, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın ailesini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Kaya, ailenin spekülatif haberlerle yıprandığını ifade ederek, "Günlerdir 85 milyon, Narin'imiz için atıyor yüreğimiz. Tüm endişeli bekleyişler Narin'imiz için bir umut. Narin'den bir haber gelir mi diye. Bugün CHP olarak ailemizle dayanışmak için buradayız. Üzüntülerinizi biraz da biz alalım istiyoruz. Endişenizi, kaygınızı biliyoruz. Süreç hassasiyetle devam ediyor, soruşturmanın selameti açısından. Sosyal medyada çok fazla spekülatif, objektif bilgiye dayanmayan paylaşımları yapmamak gerekiyor. Aileye de çok üzülüyorum. Bir yandan Narin için beklerken, Narin için umudunu korumaya çalışan aile, spekülatif haberlerle daha da yıpranıyor. Benim anladığım bu. Gözleriniz doluyor tekrar tekrar, siz Narin için kaygılanıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Biz sizin üzüntünüzü almaya geldik. İnşallah Narin'in bugün yarın olumlu bir haberini almak istiyoruz. Tüm Türkiye, 85 milyon bunu bekliyor. Komutanımızın çok umut verici açıklamaları oldu açıkçası. Bir avuç su serpti adeta yüreklerimize. İnşallah, hep birlikte bu mutlu haberi alacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Bağlar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, spekülatif haberlerle yıprandıklarını ifade etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 00:43:15. #1.12#
SON DAKİKA: Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, spekülatif haberlerle yıprandıklarını ifade etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement