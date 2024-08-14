NARKOÇELİK-32 Operasyonunda 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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NARKOÇELİK-32 Operasyonunda 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde düzenlenen NARKOÇELİK-32 operasyonunda 3 ton 746 kilo uyuşturucu madde ve 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

14.08.2024 09:29
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(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatçılarına yönelik düzenlenen NARKOÇELİK-32 operasyonunda 3 ton 746 kilo uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, 59 ilde suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar ile ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri'nin bin 300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik köpek ile operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yapılan NARKOÇELİK-32 operasyonunda, 3 ton 746 kilo uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 520 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel NARKOÇELİK-32 Operasyonunda 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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