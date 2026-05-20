11 ilde Narkokapan Van operasyonu: 78 gözaltı

20.05.2026 08:26
Van merkezli 11 ilde düzenlenen Narkokapan operasyonunda 78 şüpheli gözaltına alındı. 850 polisin katılımıyla yapılan baskınlarda uyuşturucu ticareti ve diğer suçlara karıştığı belirlenen zanlılar adalete teslim edildi.

Van merkezli 11 ilde sokak satıcılarına yönelik "Narkokapan Van" uyuşturucu operasyonunda 78 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, 11 ilde 102 şüpheliye yönelik "Narkokapan Van" operasyonu düzenlendi.

Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu 850 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, diğer zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Suçla mücadelenin güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, operasyona ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, kadim şehir Van'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu icra ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla uyuşturucuyla mücadele politikaları doğrultusunda vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, gençlerin korunması ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Balcı, şunları ifade etti:

"Yaklaşık 3 ay süren titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde organize şekilde hareket eden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar fiziki, teknik ve analitik yöntemlerle detaylı biçimde takip edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 102 şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetleri, örgütsel bağlantıları ve suç ilişkileri ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Aylar süren büyük bir emek, sabır ve teknik çalışma sonucunda Van Cumhuriyet Başsavcılığı'mız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğümüzce 11 farklı ilimizde eş zamanlı olarak 'Narkokapan Van' operasyonu icra edilmiştir."

"850 kahraman polisimiz, 176 ekibimiz ve özel eğitimli dedektör köpeklerimizle birlikte gece boyunca Van'ın dört bir yanında suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır." diyen Balcı, gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişinin incelenmesi sonucu başta "uyuşturucu madde ticareti" olmak üzere "yağma", "konut dokunulmazlığının ihlali", "silahlı tehdit", "mala zarar verme", "kasten adam yaralama" ve "hırsızlık" gibi çok sayıda suçla da doğrudan ilişkili olduklarının tespit edildiğini bildirdi.

"Operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum"

Şüphelilerin aynı zamanda sokakta vatandaşın huzurunu bozan, toplumsal düzeni tehdit eden yapılar içinde hareket eden kişiler olduğunu vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

"Bu şahısların suç ekosisteminden çekilmesi ile yalnızca uyuşturucu arzına değil, aynı zamanda sokak suçları, şiddet olayları ve genel asayiş olayları üzerinde de önemli ölçüde azalma sağlanması hedeflenmektedir. Bu yönüyle operasyon sadece narkotik suçlarla mücadele kapsamında değil, aynı zamanda kamu düzeninin korunması, mahalle güvenliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ortamının takip edilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla birlikte şehrimiz artık daha güvenlidir. Bu operasyonun icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Balcı, operasyonun kentteki en kapsamlı operasyonlardan biri olduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve İçişleri Bakanı'mızın 'uyuşturucu ve organize suçla mücadele yılı' ilan ettiği şu dönemde devletimiz yalnızca görünür suçla değil, onun görünmeyen planlayıcılarıyla, dağıtıcılarıyla, kuryeleriyle, sokak ve sanal dünyadaki satıcısıyla topyekun bir mücadele yürütmektedir. Buradan gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara sesleniyoruz, onları tek tek adaletin huzuruna çıkarmak milletimize ve gençliğimize olan borcumuzdur. Bu devlet gençlerini yalnız bırakmaz. Bu millet geleceğine sahip çıkar. Bu operasyon, uyuşturucuya yönelik mücadelemizin en önemli göstergelerinden biridir. Emeği geçen tüm kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

