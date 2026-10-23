Narkotik ekipleri Bartın'da 18,48 gram uyuşturucu ele geçirdi, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Narkotik ekipleri Bartın'da 18,48 gram uyuşturucu ele geçirdi, 2 zanlı tutuklandı

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Bartın'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 18,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, zanlıların araçlarında uyuşturucu madde bulundurduklarını??????? tespit etti.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 18,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüNarkotik3. SayfaBartınGüncelSon Dakika

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