Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Saha Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Saha Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve ekibi ile birlikte ilçe genelinde saha ziyaretleri gerçekleştirdi. İZSU heyetiyle yapılan toplantıda altyapı çalışmaları ve çevre sağlığı konuları ele alındı.

30.06.2024 13:53  Güncelleme: 17:27
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(İZMİR) - Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve ekibi ile birlikte ilçe genelinde saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve ekibi ile bir araya geldi. İZSU heyetiyle kapsamlı bir toplantı yapan Başkan Erman Uzun, daha sonra İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Sahilevleri'nde İZSU'nun yaptığı altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Erman Uzun ve Gürkan Erdoğan, dere yataklarının ıslahı, aşırı ve şiddetli yağışlara karşı alınacak önlemler ile insan ve çevre sağlığını koruyacak tedbirleri görüştü.

Uzun: "Uyum ve işbirliği içindeyiz"

Altyapısı güçlü, sürdürülebilir, çevre ve halk sağlığına duyarlı bir Narlıdere için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Erman Uzun, "Özellikle kış aylarında artan yağışlar, zaman zaman vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olabiliyor. Yaptığımız görüşmede, komşularımızın taleplerine yönelik atacağımız adımları ve kısa vadede yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. Yaklaşık 4,5 milyon İzmirliye hizmet eden İZSU, Narlıdere'mizde de yerin altında ve üstünde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. İlçemizdeki sorunları ve ihtiyaçları onlar da çok iyi biliyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyemizin tüm birimleri ile uyum ve iş birliği içindeyiz. İZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan ve ekibine Narlıdere'mizde yaptıkları çalışmalar için komşularımız adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Saha Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

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