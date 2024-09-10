Narlıdere Belediyesi Kış Kursları Ücretsiz Olacak

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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi'nin çocuklar ve yetişkinler için düzenlediği kış kursları bu dönem ilk kez ücretsiz olacak. Bugün başlayan kayıtlar, 20 Eylül'de sona erecek.

Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kış kursları başlıyor. Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar; resim, dans, keman, satranç, bağlama, piyano, bilgisayar, İngilizce, Almanca, ritim, halk oyunları, gitar, ses teknikleri, fotoğrafçılık, el sanatları ve takı, yoga ve pilates olmak üzere çok sayıda dalı kapsıyor.

İlçelilerin bir talebini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Hem çocuklarımızın hem de yetişkin vatandaşlarımızın yararlanabileceği kış kurslarımızın ücretsiz olması ile ilgili yoğun bir talep vardı. Bu yıl tüm kurslarımızı ücretsiz yapmaya karar verdik. Bizim için en büyük mutluluk vatandaşlarımızın taleplerini hayata geçirmek. Şimdiden tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşların başvurularını, 20 Eylül'e kadar Narlıdere AKM'ye yapması gerekecek. Almanca ve İngilizce kurslarında alt yaş sınırı 10 olurken, diğer kurslarda alt yaş sınırı 6 olarak belirlendi. Kurs takvimi kayıt süreci tamamlanınca netleşecek. Çocuklar okul çıkış saatlerinde ve hafta sonları, yetişkinler ise hafta içi mesai saatlerinde kurslardan yararlanabilecek.