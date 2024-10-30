Narlıdere, Cumhuriyet'in 101. Yılını Coşkuyla Kutladı

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(İZMİR)- Narlıdere, Cumhuriyet'in 101'inci yılını coşkuyla kutladı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Erman Uzun, Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine saldıranlara geçit vermeyeceklerini vurgulayarak, "Ata'mızın da söylediği gibi Cumhuriyetimize, demokrasimize kastedecekler olacaktır. Bu dahili ve harici bedhahlardan Cumhuriyetimizi koruyacağız, demokrasimizi ilelebet yaşatacağız" dedi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı, Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Etkinlikler, sabah yapılan resmi törenlerin ardından saat 19.00'da fener alayı ve kortej yürüyüşü ile devam etti. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un da yer aldığı fener alayı ve kortej yürüyüşü, Dokuz Eylül Üniversitesi eski Güzel Sanatlar Fakültesi önünde başlayarak Demokrasi Meydanı'na kadar devam etti.

Demokrasi Meydanı'ndaki program, Narlıdere 100. Yıl Zeybek Ekibi'nin gösterisi ile başladı. Sonrasında, Belediye Başkanı Erman Uzun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Başkan Uzun'un konuşmasının ardından grubu Moli sahneye çıktı. Moli'nin ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Tolga Sağ, Narlıdereliler ile buluştu. Türk Halk Müziği'nin en sevilen türkülerini seslendiren Tolga Sağ'a vatandaşlar eşlik etti.

"Gençlere Cumhuriyet emanet eden bir anlayışın mirasçısı olmak büyük bir gurur"

Cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde Narlıderelilere seslenen Belediye Başkanı Erman Uzun, Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet'e her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sevgili komşularım, Ata'mızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 32 yaşında genç bir evladı olarak, sizlerin iradesiyle belediye başkanı olmuş bir evladınız olarak karşınızda bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet çok seslilik demektir, Cumhuriyet çok renklilik demektir. Cumhuriyet; demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet demektir. Cumhuriyet; kadınların, çocukların, yaş almışların, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ve toplumun tamamının, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasının yegane teminatıdır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren, çocuklarımıza milli bayram hediye eden, gençlere Cumhuriyet emanet eden bir anlayışın mirasçısı olmak büyük bir gurur, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur.

"Atatürk ilkelerini de Cumhuriyet değerlerini de ilelebet yaşatacağız"

Ata'mızın da söylediği gibi Cumhuriyetimize, demokrasimize kastedecekler olacaktır. Bu dahili ve harici bedhahlardan Cumhuriyetimizi koruyacağız, demokrasimizi ilelebet yaşatacağız. Adaletin tahsisi için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Cumhuriyet değerlerine, Atatürk'e saldıranlara, Anayasa'mızın değiştirilemez maddelerine müdahale edip değiştirmek isteyenlere karşı Cumhuriyetimizi koruyacağız. Cumhuriyetimizin temellerine dinamit koymak isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz! Bizler, Cumhuriyet değerlerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını iliklerine kadar özümsemiş Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak Atatürk ilkelerini de Cumhuriyet değerlerini de ilelebet yaşatacağız. Bu sorumluluk bizlerin en önemli görevidir. Bu sorumluluğun bilincinde, Cumhuriyetimizi kuran başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı minnetle anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!"