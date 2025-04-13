Narlıdere'de Emekliler Lokali ve Narista Kahve Büfesi Açılıyor - Son Dakika
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Narlıdere'de Emekliler Lokali ve Narista Kahve Büfesi Açılıyor

Narlıdere Belediyesi, sosyal tesis anlayışıyla Emekliler Lokali Ilıca Şubesi ve Narista Kahve Büfesi'ni 15 Nisan'da hizmete açacak. Başkan Erman Uzun, bu mekanların uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunacağını belirtti.

13.04.2025 18:58  Güncelleme: 19:56
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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Emekliler Lokali Ilıca Şubesi ve Narista Kahve Büfesi'ni 15 Nisan Salı günü hizmete açacak. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Komşularımızla birlikte çayımızı kahvemizi içeceğimiz, keyifle sohbet edeceğimiz sosyal tesislerimiz şimdiden Narlıdere'mize hayırlı olsun" dedi.

Narlıdere Belediyesi, Emekliler Lokali'nin ikincisini ve Narista Kahve Büfesi'nin ilkini hizmete sunmaya hazırlanıyor. 15 Nisan Salı günü saat 12.30'da Ilıca Mahallesi Sarışın Sokak'ta Emekliler Lokali Ilıca Şubesi hizmete alınacak. Ardından saat 13.00'te Sahilevleri Mahallesi Gürler Caddesi'nde Narista Kahve Büfesi'nin tanıtımı yapılacak. Narlıdereliler, Narista Kahve Büfesi ve Emekliler Lokali'nden uygun fiyatlarla yararlanabilecek.

"Narsita da çok sevilecek"

Emekliler Lokali Ilıca Şubesi ve Narista Kahve Büfesi ile ilçe halkına yeni sosyal alanlar kazandırmaya hazırlandıklarını ifade eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Ömrünü bu memlekete adayan büyüklerimiz için Çamtepe Mahallemizde hayata geçirdiğimiz, her yaştan komşumuzu ağırladığımız Emekliler Lokalimizi halkımız çok sevdi. Şimdi ikincisini Ilıca Mahallemizde hizmete alıyoruz. Yine gençlerimiz, kahve zincirlerinin belirlediği fiyatların çok altında ücret ödeyerek kahvesini alıp sahilde yürüyüş yapabilsin diye Narista büfelerimizin ilkini Sahilevleri Mahallemizde hayata geçiriyoruz. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle hizmet verecek Narista Kahve Büfemizin hem lezzetli kahveleri hem de ekonomik fiyat politikasıyla Emekliler Lokalimiz gibi çok sevileceğini düşünüyoruz" dedi.

"Bu mekanlar hepimizin"

Narlıdere Belediyesi olarak sosyal adaleti sağlayan çalışmalara yenilerini eklediklerini söyleyen Başkan Erman Uzun, "Günümüz ekonomik koşullarında vatandaşlarımızın bütçesine destek olmaya ve daha geniş halk kesimlerine yönelik sosyal çalışmaları hayata geçirmeye büyük özen gösteriyoruz. Narlıdere Belediyesi olarak, Kent Lokantamızda halkın sofrasını kurmaya devam edeceğiz. Narista büfelerimizle gençlerimizin yanında olacağız. Emekliler Lokalimizle büyüklerimize olan hürmetimizi göstereceğiz. Komşularımızla birlikte çayımızı kahvemizi içeceğimiz, keyifle sohbet edeceğimiz sosyal tesislerimiz şimdiden Narlıdere'mize hayırlı olsun. Tüm komşularımızı açılışımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlere hizmet verecek Narista Kahve kiosklarında, esspreso, americano, latte, cappuccino, mocha, macchiato ve sıcak çikolata gibi ürünlerin yanı sıra tatlı ve soğuk sandviç çeşitleri de yer alacak.

Emekliler Lokali'nin 2. şubesi olacak

Bütçe dostu fiyatlarla hizmet veren Narlıdere Belediyesi Emekliler Lokali'nin ilki 2024 Kasım'dan bu yana Çamtepe Mahallesi Asım Bezirci Parkı'nda açılmıştı. Emekliler Lokali'nde sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra; tatlı çeşitleri, soğuk sandviç, gevrek, boyoz gibi ürünler de yer alıyor. 15 Nisan itibarıyla Çamtepe ve Ilıca Şubeleri ile hizmet verecek Emekliler Lokali'nin üçüncü şubesinin ise Huzur Mahallesi'nde açılması planlanıyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere'de Emekliler Lokali ve Narista Kahve Büfesi Açılıyor - Son Dakika

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