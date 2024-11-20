Narlıdere'de İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Türkiye-Litvanya İş Birliği - Son Dakika
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Narlıdere'de İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Türkiye-Litvanya İş Birliği

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Türkiye-Litvanya İş Birliği Projesi forumunda iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir projelere odaklandıklarını vurguladı. Narlıdere'de sera gazı emisyonlarının %40 azaltılması hedefleniyor.

20.11.2024 15:13
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(İZMİR)- İklim Değişikliğiyle Mücadelede Öğrenme ve Ağ Oluşturma Aracı Olarak Türkiye- Litvanya İş birliği Projesi kapsamında düzenlenen foruma katılan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, çevre dostu projelerle hem yerel hem de küresel düzeyde sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) tarafından düzenlenen, Narlıdere Belediyesi'nin de dahil olduğu "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Öğrenme ve Ağ Oluşturma Aracı Olarak Türkiye-Litvanya İşbirliği Projesi" forumuna katıldı. Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ricardas Degutis'in katılımıyla Tarihi Asansör Ceneviz Salonu'nda gerçekleştirilen forumda, Narlıdere'nin 'doğayla uyumlu, iklim dostu, sürdürülebilir bir kent' inşa etme yönünde attığı adımları paylaşan Başkan Erman Uzun, çevre dostu projelerle hem yerel hem de küresel düzeyde sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Kararlılıkla ilerliyoruz"

Narlıdere'de denizin ve ormanın iç içe bulunduğunu vurgulayan Başkan Erman Uzun, "Narlıdere'yi daha da yaşanabilir bir yer haline getirmek, komşularımızın yaşam kalitesini artırmak, gelecek nesillere daha güzel bir kent bırakmak istiyoruz" dedi. İklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını konusunda yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü ifade eden Başkan Erman Uzun, "Narlıdere Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle mücadelede, sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırma ve enerji verimliliği sağlama konusunda kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu bağlamda, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmalarına 2025 yılında başlayacağız. Bu plan ile ilçemizde sera gazı emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca, MLGP4Climate platformuna katılarak Başkanlar Sözleşmesi ve Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi gibi önemli sözleşmelere taraf olduk. Uluslararası düzeyde de iklim değişikliğiyle mücadelede yer alıyoruz. Yine başlattığımız elektrikli araç şarj istasyonları projemizle, elektrikli araç kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

İş birliği vurgusu

Kısa süre önce Litvanya'nın Trakai İlçe Belediyesi ile iklim değişikliğiyle mücadele alanında iş birliği yapılmasını içeren mutabakat imzaladıklarını hatırlatan Başkan Erman Uzun, "Çevre dostu projelerle hem yerel hem de küresel düzeyde sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi arzuluyoruz. Birlikte çalışarak, çevre, kültür, ticaret ve ekonomi gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayacak birçok başarılı projeye imza atacağımıza inanıyoruz" açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği hibe fonlarının belediyeler için yeşil dönüşüm konusunda büyük bir fırsat olduğunu da ifade eden Başkan Uzun, yerel düzeydeki projeleri, AB fonları ile desteklemek istediklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere'de İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Türkiye-Litvanya İş Birliği - Son Dakika

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