Narlıdere'de Muhtarlar Günü Kutlaması

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(İZMİR) - Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Uzun, iş birliği vurgusu yaparak "Biz vatandaşımıza hizmet ederken muhtarlarımız da bu hizmetlerin sağlanmasında önemli bir rol üstleniyor. Muhtarlarımız biz yerel yönetimlerin çözüm ortaklarıdır" dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Narlıdere muhtarları ile kahvaltıda buluşan Başkan Erman Uzun, Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarların demokrasinin yapı taşları olduğunu vurgulayan Başkan Uzun, "Bugün, siz değerli muhtarlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Muhtarlarımız demokrasimizin en temel unsurlarıdır, vatandaşımızın sesidir. Muhtarlarımız, biz yerel yönetimler için de mahallelerimizin ihtiyaçlarının tespitinde en önemli referans noktasıdır. Narlıdere'mizin yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışan tüm muhtarlarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Daha yaşanılabilir bir Narlıdere için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İş birliği vurgusu

Muhtarların taleplerini de dinleyen Başkan Uzun, görevde geride bıraktığı 6 aylık süreci özetlerken muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışmanın önemine dikkati çekti. Başkan Uzun, "Narlıdere Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman vatandaş… Biz vatandaşımıza hizmet ederken muhtarlarımız da bu hizmetlerin sağlanmasında önemli bir rol üstleniyor. Bu doğrultuda sağladığınız katkılar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız biz yerel yönetimlerin çözüm ortaklarıdır. Bu vesileyle sizlerin bizim için ne kadar kıymetli olduğunuzun bir kez daha altını çizmek isterim. Birlikte çok daha güzel işlere imza atacağımıza şüphem yok" ifadelerini kullandı.