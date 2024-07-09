Narman Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Ünitesi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Narman Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Ünitesi Hizmete Açıldı

Narman Devlet Hastanesi'nde açılan diyaliz ünitesi, hastalara hizmet vermeye başladı. Ünitede 5 tane diyaliz makinesi bulunan hastane, günde 15 hastaya hizmet veriyor. Hastalar artık diğer ilçelere gitmek zorunda kalmadan burada tedavi olabilecekler. Diyaliz ünitesinin gelmesi, özellikle köylerden gelen hastalar tarafından büyük sevinçle karşılandı ve memnuniyetle karşılanıyor.

09.07.2024 11:01
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Narman Devlet Hastanesinde açılan diyaliz ünitesinde hastalara hizmet verilmeye başlandı.

Narman Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ahmet Talha Türkmen, AA muhabirine, ünitede 5 tane diyaliz makinesi bulunduğunu söyledi.

Günde 15 hastaya hizmet verdiklerini ifade eden Türkmen,"Vatandaşlarımız artık diğer ilçelere gitmek zorunda kalmayacak, burada bakılabilecek. Diyaliz ünitesinin gelmesi vatandaşlarımız tarafından büyük sevinçle karşılandı. Özellikle de köylerden gelen hastalarımız bu hizmetten çok memnun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Narman Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Ünitesi Hizmete Açıldı - Son Dakika

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