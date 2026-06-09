NASA, Artemis III Mürettebatını Tanıttı - Son Dakika
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NASA, Artemis III Mürettebatını Tanıttı

09.06.2026 20:18
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NASA, Artemis III için 4 astronotu açıkladı. Görev, Ay'a insan göndermeyi hedefliyor.

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 50 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez insanları Ay yüzeyine döndürmeyi amaçlayan programının bir sonraki görevi olan Artemis III'ün mürettebat kadrosunu açıkladı.

NASA, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde, Artemis III görevi kapsamında 2028 sonuna kadar Ay yüzeyine inme hedefi çalışmalarının bir sonraki aşaması için seçtiği 4 astronotu tanıttı.

Uzay ajansı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yolculuğa katılacak astronotların, Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio ve Andre Douglas olacağı bildirildi.

Açıklamada, emekli bir ABD denizci subayı olan Bresnik'in bu "görevin komutanı", Avrupa Uzay Ajansında görevli İtalyan astronot Parmitano'nun "pilot" olarak görev yapacağı belirtilirken Douglas ve Rubio'nun da bu yolculukta "görev uzmanları" olarak yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

NASA, 5. astronot Bob Hines'in "yedek üye" olarak mürettebatla birlikte eğitim alacağını duyurdu.

Yaklaşık 2 hafta sürecek

NASA'nın Artemis Program Yöneticisi Jeremy Parsons, yaptığı açıklamada, Artemis III görevinin yaklaşık 2 hafta sürmesinin beklendiğini ve bunun Artemis programının son test görevi olmasının amaçlandığını belirtti.

Parsons, Artemis III'ün başarılı olması durumunda NASA'nın bir sonraki görev olan Artemis IV ile Ay'a mürettebat indirmeyi planladığını ifade etti.

Artemis programıyla Ay'da kalıcı bir insan varlığı oluşturmayı hedefleyen uzay ajansı bu yıl, Ay yüzeyinde bir üs inşa etmek için 20 milyar dolar harcama planını açıklamıştı.

NASA, genel olarak bilim, matematik, mühendislik veya ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip, alanlarında en az 2 yıl çalışmış ve zorlu bir fiziksel muayeneden geçebilen Amerikan vatandaşlarının astronot başvurularını değerlendiriyor.

Artemis II nisanda Ay çevresindeki görevini gerçekleştirmişti

NASA'nın Orion kapsülü, Artemis II misyonu kapsamında Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden 1 Nisan'da fırlatılmıştı.

Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katetmiş ve Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntülemişti.

Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü, 11 Nisan'da sorunsuz şekilde Dünya'ya dönüş yapmış ve Artemis III misyonuna geçişi sağlamıştı.

NASA, Artemis III göreviyle astronotları aya indirmeyi planlamıştı ancak NASA Yöneticisi Jared Isaacman programı tekrar gözden geçirerek görev sayısını artırmıştı.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Dünya, NASA, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA, Artemis III Mürettebatını Tanıttı - Son Dakika

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