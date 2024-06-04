Hubble Uzay Teleskobu'nun Gözlem Faaliyetleri Geçici Olarak Durduruldu - Son Dakika
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Hubble Uzay Teleskobu'nun Gözlem Faaliyetleri Geçici Olarak Durduruldu

Hubble Uzay Teleskobu\'nun Gözlem Faaliyetleri Geçici Olarak Durduruldu

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun jiroskop sistemindeki arıza nedeniyle geçici olarak uyku moduna geçirildiğini açıkladı. Arızaya rağmen teleskobun güvende olduğu belirtilirken, yetkililer arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Hubble Uzay Teleskobu, 1990 yılından bu yana uzaydaki keşif faaliyetlerine devam ediyor.

04.06.2024 22:01
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NEW Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun uzayı gözlemlemesinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

NASA'dan yapılan açıklamada teleskobun jiroskop sistemindeki arıza nedeniyle uyku moduna geçirildiği kaydedildi.

Uzun süreli odaklanma sisteminin bir parçası olan jiroskoplardan birinin arızalanmasına rağmen Hubble Teleskobu'nun güvende ancak atıl olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yetkililerin Hubble Uzay Teleskobu'ndaki arızayı gidermek için ne yapılması gerektiği üzerinde çalıştıkları aktarıldı.

1990'da yörüngeye oturtulan Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan bir veya iki çalışan jiroskopla halen keşif yapmaya devam edebileceği belirtiliyor.

Hubble Uzay Teleskobu'na en son 2009'da uzaydaki gözlemleri sırasında doğru yöne odaklanmasını ve sabit kalmasını sağlayan 6 yeni jiroskop konulmuştu.

Kaynak: AA

NASA, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hubble Uzay Teleskobu'nun Gözlem Faaliyetleri Geçici Olarak Durduruldu - Son Dakika

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