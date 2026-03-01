Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde, Irak ordusuna ait bir askeri üsse insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunuldu.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Nasıriye kentinde bulunan Irak askeri üssüne İHA saldırısı girişiminde bulunulduğu belirtildi.
Askeri üssü hedef alan 2 İHA'nın Irak ordusuna ait uçaksavarlar tarafından düşürüldüğü aktarılan açıklamada, olayda can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, konuya yasal çerçevede yaklaşıldığı ve incelemenin devam edeceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Irak'ta Nasıriye kentindeki askeri üsse İHA saldırısı girişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?