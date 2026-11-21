AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni ziyaret etti.

Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette hastane yönetimi, diş hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sağlık çalışanlarına gül takdim ederek haftalarını kutlayan Nasıroğlu, hastanede tedavi gören vatandaşlarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Nasıroğlu ve Şansi, sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.