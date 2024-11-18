Nasıroğlu\'ndan Batman\'da Esnaf Ziyareti

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile kentte esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Bu ziyaretlerle kendilerine iletilen sorunları yerinde tespit ettiklerini belirten Nasıroğlu, Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından düzenlenen eylemlerde bazı dükkanların camlarının kırıldığını, bu camların yenileneceğini söyledi.

Nasıroğlu, esnafa gerekli hizmeti sağlayacaklarını belirtti.