Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen Ekiplerden Başkan Ünlüce'ye Ziyaret - Son Dakika
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Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen Ekiplerden Başkan Ünlüce'ye Ziyaret

02.07.2026 13:58  Güncelleme: 15:21
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Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yerli ve yabancı halk dansları ekipleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Festivalin dostluk ve kültür köprüleri kurduğu vurgulandı.

(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kente gelen yerli ve yabancı halk dansları ekipleri, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya; Gaziantep ve İstanbul Büyükçekmece'den gelen halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Rusya, Bulgaristan, Polonya, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan festivale katılan sanatçılar da eşlik etti. Ziyarette ayrıca Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Ozanoğlu ile festivalin simgesi haline gelen Nasreddin Hoca da yer aldı.

Programda konuşan Başkan Ayşe Ünlüce, farklı kültürleri Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, festivalin yalnızca sanatsal bir etkinlik olmanın ötesinde, kültürler arasında dostluk köprüleri kurduğunu vurguladı.

Başkan Ünlüce, "Eskişehir'de dünyanın farklı ülkelerinden gelen kıymetli misafirlerimizi ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali şehrimiz için son derece değerli. Çünkü bu organizasyon sayesinde yalnızca bir festivale ev sahipliği yapmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen kültür elçilerini de kentimizde misafir ediyoruz. Nasreddin Hoca; bilgeliği, nüktedanlığı ve insanlığa verdiği evrensel mesajlarla yüzyılları aşan büyük bir Türk düşünürüdür. Onun adını taşıyan bu festivalin; ülkemize, şehrimize ve dünyaya barış, sevgi ve dostluk getirmesini diliyorum. Tüm konuklarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Festivalin ev sahibi Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise organizasyonun her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirterek, festivali uluslararası ölçekte daha güçlü bir noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi. Dökmeci, "Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ni bu yıl da büyük bir coşku içerisinde gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da değerli belediye başkanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla festivalimizi daha da büyüterek dünyaya tanıtacağımıza inanıyorum. Bu akşam saat 18.00'de Espark önünden başlayacak kortej yürüyüşümüz Vilayet Meydanı'nda sona erecek ve birbirinden renkli gösterilerle festival coşkusu devam edecek. Kültür ve sanatın ön planda olduğu, dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği çok güzel bir festival olacağına yürekten inanıyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyor, tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum" dedi.

Programın en renkli anlarından biri ise Nasreddin Hoca karakterinin yaptığı konuşma oldu. Mizahi üslubuyla salondakileri gülümseten Nasreddin Hoca, festivalin ulaştığı uluslararası başarıya dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Dünyanın merkezi Sivrihisar'a göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonu bugünlere taşıyan başta Habil Başkanım olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara, kuruluşlara ve çalışanlara şükranlarımı sunuyorum. Nasreddin Hoca'nın bu kadar değer görmesi beni son derece mutlu ediyor. Dün göle çaldığımız maya aslında gölde değil, insanların gönüllerinde tuttu. Bugün bunun en güzel örneğini yaşıyoruz; dünyanın birçok ülkesi Sivrihisar'da aynı sevgi ve dostluk etrafında buluşuyor."

Kültürlerin bir araya geldiği buluşma, karşılıklı hediye takdimleri ile sona ererken, festival boyunca gerçekleştirilecek kortej yürüyüşleri, halk dansları gösterileri ve çeşitli kültürel etkinliklerle Eskişehir ve Sivrihisar'da festival coşkusu devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen Ekiplerden Başkan Ünlüce'ye Ziyaret - Son Dakika

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