Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz paylaşımı davasında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz paylaşımı davasında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

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AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, sanal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Mahruki'yi 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek tahliyesine hükmedildi.

AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki, sanal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahruki'yi 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vererek tahliyesine hükmetti.

Sanal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nasuh Mahruki, avukatları, aile yakınları ve destekçileri katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Mahruki'nin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan cezalandırılmasını istedi.

'571 BİN TAKİPÇİM OLMASI BİR SUÇ UNSURU MU?'

Mahkemede savunma yapan Nasuh Mahruki, "571 bin takipçim olması bir suç unsuru mu? Şu anda ben herhangi bir suç unsuru görmedim. İddianamede 15 Temmuz hain darbe girişimini 'oyun' olarak tanımladığım deniliyor. Toplum içinde infial oluşmuş mu acaba, bunu nasıl tespit edeceğiz? Ben 63 gündür içerideyim. Bu evrak herkese yazılabilir. Buna karşı önüme somut bir şey göstermeden ben nasıl savunma yapabilirim ki? Keşke iddia makamı da burada olsaydı. Tweet'ime baktığınız zaman içinde 'tiyatro' da 'oyun' da geçmiyor. Hangi infial oluşmuş? Ben 'tiyatro' da demedim, 'oyun' da demedim. Savcı benimle hiç görüşmedi. Benim söylemek istediğim, 15 Temmuz darbe girişiminin geliyor olduğunun emareleri vardı demekti" ifadelerini kullandı.

'TCK 216 BAYAĞI RAHATSIZ EDİCİ BİR MADDE'

Mahruki, savunmasının devamında, "TCK 216 bayağı rahatsız edici bir madde, özellikle benim açımdan. Bir kere buraya uyarlanması çok zor. Çünkü paylaşımımda halkın bir kesimi yok. Ortada bir tek ABD ve onun mağdur ettiği Türk milleti var. Zaten şikayet ettiğim, 15 Temmuz'un geliyor olduğunu bilen istihbaratın bunun gereğini yapmamış olması. Dolayısıyla bu maddeyi burada nasıl uyguladılar, anlayabilmiş değilim" dedi.

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK EDECEK EN SON KİŞİ BİLE DEĞİLİM'

Mahruki, "Kin ve düşmanlığa alenen tahrik benim için kolay kolay söylenecek bir şey değil. Ben sonuçta Türkiye'nin ilk arama kurtarma derneğini kurdum. Şu an Türkiye'de gördüğünüz tüm bu yapılanmaların tamamı bizden sonra kurulmuştur. Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edecek en son kişi bile değilim. Bu yaptıklarımdan sonra benim gibi birine bu suçu yakıştırmak ayıp olur" diye konuştu.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Kararı açıklayan mahkeme, Nasuh Mahruki'yi basın yoluyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek Mahruki'nin tahliyesine hükmetti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz paylaşımı davasında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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