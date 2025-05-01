NATO Casusluğu: Dedeağaç'ta Bir Kişi Gözaltında

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde bir kişinin, NATO'ya ait askeri faaliyetleri ve askeri tesisleri gizlice görüntülediği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan polisinden (ELAS) yapılan açıklamada, Dedeağaç'ta 59 yaşındaki bir kişinin, 29 Nisan'da gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin, NATO'ya ait askeri tesisleri ve sevkiyatları fotoğrafladığını ve bu görüntüleri başka bir kişiye şifreli bir uygulama üzerinden gönderdiğini kabul ettiği kaydedildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, şüphelinin Gürcü kökenli olduğu ve Rus askeri istihbarat servisi GRU ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Yürütülen uluslararası soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir başka kişinin de Litvanya'da gözaltına alındığı ifade edildi.