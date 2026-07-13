NATO'dan Rusya'nın Siber Faaliyetlerine Kınama - Son Dakika
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NATO'dan Rusya'nın Siber Faaliyetlerine Kınama

13.07.2026 17:13
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Kuzey Atlantik Konseyi, Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik kötü niyetli siber faaliyetlerini kınadı.

Kuzey Atlantik Konseyi, Rusya'nın NATO müttefikleri ve ortaklarını hedef alan "ısrarlı kötü niyetli siber faaliyetlerini" güçlü şekilde kınadı.

İttifak üyesi 32 ülkenin temsilcilerinden oluşan NATO'nun en yüksek karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Rusya'nın siber ekosistemini kullanarak müttefikleri ve NATO ortaklarını hedef alan süregelen kötü niyetli siber faaliyetlerini güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

Söz konusu faaliyetlerin, müttefiklerin güvenliği için "tehdit oluşturduğunun" ifade edildiği açıklamada, "Rusya'nın kritik ulusal altyapıları ve devlet kurumlarını hedef alan kötü niyetli siber faaliyetlerinden etkilenen tüm müttefiklerle birlik ve dayanışma içindeyiz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) söz konusu faaliyetleri ve Rusya'nın siber suçlularla bağlantılarını kınadığı belirtilerek, Rusya'nın kötü niyetli siber faaliyetlerine destek veren kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların da not edildiği bildirildi.

Rusya'ya "ulusların siber uzayda sorumlu devlet davranışına ilişkin üzerinde uzlaşılan uluslararası normları göz ardı eden istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine son verme" çağrısında bulunulan açıklamada, "NATO, özgür, açık, barışçıl ve güvenli bir siber uzaydan yanadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, NATO'nun siber etkileri ittifakın operasyonları, misyonları ve faaliyetlerine entegre etmeye yönelik çerçeveyi güçlendirerek siber duruşunu daha da geliştirdiği belirtildi.

Rusya'nın, müttefikler ve Ukrayna'ya yönelik devam eden siber kampanyalarına dikkat çekilen açıklamada "Müttefiklere yönelik ve Ukrayna'yı hedef alan Rus siber kampanyalarına karşı savunmamızı güçlendirmeye ve Ukrayna'ya desteğimizde birlik içinde durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Konsey açıklamasında ayrıca, "Siber tehditlerin tüm yelpazesini caydırmak, bunlara karşı savunma yapmak ve karşılık vermek amacıyla tüm kabiliyetlerimizi kullanmaya hazırız. Uluslararası hukuka uygun olarak, buna kendi seçeceğimiz zaman ve yöntemle karşılık vermeye hazırız." görüşü yer aldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı dördüncü yılını geride bırakırken Avrupalı ülkeler, savaş nedeniyle yaptırım uyguladıkları Rusya'nın Avrupa'da kamuoyunu ve seçimleri etkilemek için siber saldırılar düzenlediğini ileri sürüyor.

AB de bugün Avrupa ülkelerine yönelik siber casusluk ve sabotaj faaliyetleri yürüten Rus istihbarat görevlileri, bilgisayar korsanları ve bağlantılı şirketler hakkında yaptırım kararı almıştı. NATO'nun Avrupalı müttefiklerinden bazıları da başkentlerindeki Rus büyükelçileri dışişleri bakanlıklarına çağırdıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO'dan Rusya'nın Siber Faaliyetlerine Kınama - Son Dakika

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