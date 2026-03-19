NATO'dan Savunma Vurgusu

19.03.2026 13:15
Rutte, NATO müttefiklerinin topraklarını savunmaya hazır olduğunu ve İran tehdidine karşı dikkatli olduklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Teyakkuz halindeyiz ve müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazırız." dedi.

Rutte, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile Brüksel'deki NATO karargahında basına açıklamalarda bulundu.

NATO'nun her türlü saldırganlığı caydırmaya hazır olduğunu belirten Rutte, sınandıklarında hızlı ve kararlı bir şekilde cevap verdiklerini söyledi.

Rutte, "Teyakkuz halindeyiz ve müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazırız. Bunu son haftalarda da gördük. İran'dan Türkiye'ye doğru yönelen balistik füzeleri engelledik." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarını değerlendiren Rutte, NATO müttefiklerinin İran'ın nükleer kapasiteye ve balistik füze kapasitesine sahip olmamasının kritik olduğu konusunda hemfikir olduğunun altını çizdi.

Rutte, ABD'nin de halihazırda İran'ın bu kapasitesini zayıflattığını dile getirdi.

Bunun Avrupa, İsrail ve Orta Doğu'nun güvenliği için önemli olduğunu kaydeden Rutte, aynı zamanda tüm müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalamayacağı konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.

"Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutlaka bir çözüm yolu bulacağız"

Rutte, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede yeniden açılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu, dünya ekonomisi açısından kritik öneme sahip. Ayrıca, kilit bir deniz yolunun kapatılmasının ya da mevcut tehditler nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin kabul edilemez olduğu açık." ifadesini kullandı.

NATO müttefiklerinin bu büyük güvenlik sorunuyla başa çıkmak için en iyi yolu belirlemek üzere ABD ile ve kendi aralarında yoğun görüşmeler yürüttüğünü belirten Rutte, "Her zaman olduğu gibi müttefiklerin ortak çıkarlarımızı desteklemek için ellerinden geleni yapacağına inanıyorum. Mutlaka bir çözüm yolu bulacağız." şeklinde konuştu.

"Romanya güvende"

Romanya Cumhurbaşkanı Dan ise NATO'nun temmuz ayında düzenlenecek büyük Ankara Zirvesi öncesinde Karadeniz güvenliğine ilişkin bir toplantı düzenleyeceğini ifade etti.

Rutte'yle hibrit tehditleri de görüştüklerini aktaran Dan, tüm müttefiklerin bu konuda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine işaret etti.

Dan, İran'ın Romanya'ya yönelik olası saldırılarına ilişkin olarak da "İran doğrudan Romanya'yı tehdit etmedi." diyerek, ülkesinin güvende olduğunu söyledi.

Romanya'nın NATO'nun bir parçası olduğunu ABD'yle stratejik ortaklığı bulunduğunu kaydeden Dan, Romanya'daki ABD mevcudiyetinin ise ülkeyi daha güvenli hale getirdiğini savundu.

ABD'nin Romanya'daki hava üslerini kullanmasına izin verilmesine karşı ne tür güvenlik garantilerinin verildiği ve nasıl bir müzakere yürütüldüğüne ilişkin bir soruya Dan, "Bir müzakere yapılmadı. Müttefikimizin buna ihtiyacı vardı ve biz de hızla o ihtiyaç için harekete geçtik." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
