NATO Dışişleri Bakanları Helsingborg'da Toplanacak

(ANKARA) - NATO Dışişleri Bakanları, Ankara Zirvesi hazırlıklarını tamamlamak amacıyla 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg kentinde bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, müttefiklerin geçen yıl Lahey'de düzenlenen zirvede üstlendikleri taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Söz konusu zirvede müttefikler, savunma harcamalarını 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma konusunda anlaşmıştı.

Rutte, "Artık soru daha fazlasını yapmamız gerekip gerekmediği değil. Soru, müttefiklerin taahhütleri ne kadar hızlı şekilde kapasiteye dönüştürebileceğidir" dedi.

Sürekli ve istikrarlı yatırım artışlarına ihtiyaç olduğunu belirten Rutte, müttefiklerin Atlantik'in her iki yakasında savunma sanayi üretimini artırması ve savaş kabiliyetlerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

"NATO 3.0 DÖNEMİNE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Rutte, ittifak içindeki sorumluluk dengesinin değişmesinin NATO'nun hazırlıklı kalmasının bir parçası olduğunu ifade ederek, Avrupa ve Kanada'nın daha fazla yatırım yaptığını ve konvansiyonel savunmada daha fazla sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Bu dönüşümün NATO komuta yapısına da yansıdığını belirten Rutte, Avrupa'nın üç Müşterek Kuvvet Komutanlığına liderlik edeceğini, ABD'nin ise üç bileşen komutanlığını yöneteceğini söyledi. Rutte, "Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa'ya doğru bu dönüşümü görmeye devam edeceğiz: NATO 3.0" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA DESTEĞİ GÜNDEMDE OLACAK

Ankara Zirvesi'nin bir diğer önceliğinin NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin sürdürülmesi olduğunu belirten Rutte, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın da Helsingborg'daki toplantıya katılacağını açıkladı.

Rutte, bakanların Ukrayna'ya desteğin uzun vadede güçlü, sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde nasıl devam ettirileceğini ele alacağını söyledi.

Genel Sekreter Rutte, Helsingborg toplantısının ana temasının "uygulama" olacağını belirterek, "Caydırıcılık ve savunmamızın uygulanması, daha güçlü ve daha adil bir NATO'nun inşası, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve nihayetinde ittifak genelindeki bir milyar insanın güvenliğinin sağlanması" dedi.