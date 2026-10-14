NATO gemilerine sahte fatura iddiasında Norveç'te 5 kişi gözaltına alındı

Avrupa Birliği (AB) Ceza Adaleti İşbirliği Ajansı (Eurojust) koordinasyonunda, NATO'ya ait askeri gemilere hizmet sağlayan bir şirkete yönelik dolandırıcılık ve rüşvet iddiaları kapsamında Norveç, Almanya ve Romanya'da operasyon düzenlendi.

Eurojust'tan operasyona ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şirketin ve ona bağlı taşeronların, Kuzeybatı Avrupa'daki liman ziyaretleri sırasında NATO askeri gemilerine ve mürettebatına karada sağlanan destek hizmetleri için sahte faturalar düzenlemekle suçlandığı belirtildi.

Söz konusu hizmetlerin gemilerin ve mürettebatın liman ziyaretleri sırasındaki temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu aktarılan açıklamada, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından tespit edilen şüpheli faturalarla ilgili sınır ötesi soruşturmaya Eurojust'ın Nisan 2025'te adli destek sağlamaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, Eurojust koordinasyonunda, NATO'ya ait askeri gemilere hizmet sağlayan bir şirkete yönelik dolandırıcılık ve rüşvet iddiaları kapsamında Norveç, Almanya ve Romanya'da operasyon düzenlendiği, Norveç'te 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında NATO üyesi ülkelerin toplam zararının 1 milyon avroyu aştığının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, dolandırıcılığın kesin tutarının henüz belirlenemediği ifade edildi.

Şirket hakkındaki suçlamaların sahte fatura düzenleme iddialarıyla sınırlı olmadığı da belirtilen açıklamada, şirketin NSPA ile yürüttüğü sözleşme süreçlerinde kendisine ayrıcalıklı muamele sağlanması için bir aracı üzerinden yabancı kamu görevlilerine rüşvet vermekle de suçlandığı bildirildi.

Açıklamada, şirketin adı açıklanmazken soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Eurojust'ın konuya ilişkin başka bilgi paylaşamayacağı kaydedildi.