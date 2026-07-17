NATO NSPA İddialarını Kapatıldı - Son Dakika
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NATO NSPA İddialarını Kapatıldı

17.07.2026 15:50
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NATO, NSPA üst yönetimine yönelik iddiaların doğrulanmadığı sonucuna vararak dosyayı kapattı.

NATO, temel hizmet sağlayıcı ajansı olan NATO Destek ve Tedarik Ajansı'nın (NSPA) üst yönetimine yönelik iddiaların ardından başlatılan soruşturmanın sonuçlandığını, iddiaların doğrulanmadığının belirlenmesinin ardından dosyanın kapatıldığını bildirdi.

NATO'dan NSPA dosyasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, NSPA üst yönetimine yönelik ortaya atılan iddiaları incelemek üzere bağımsız bir soruşturmacı görevlendirildiği anımsatılarak, ön değerlendirme sonrasında kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Sürecin adil şekilde yürütülmesine ve ilgili tüm tarafların hak ve çıkarlarının gözetilmesine özen gösterildiği kaydedilen açıklamada, "Soruşturma sonucunda, NSPA Genel Müdürü Stacy Cummings de dahil olmak üzere kurumun üst yönetimine yönelik iddiaların doğrulanmadığı tespit edildi. Böylece dosya kapatıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, NATO'nun dolandırıcılık ve yolsuzlukla mücadele kapasitesini güçlendirmeyi sürdürdüğü ifade edilerek, NSPA'nın İttifak'a destek sağlamada önemli bir rol oynamayı sürdüreceğine inanıldığı aktarıldı.

Geçen yıl ekim ayında, NATO'nun temel hizmet sağlayıcısı ajansı olan NSPA'da görev yapan 3 eski ve mevcut çalışanın, yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

Gözaltına alınan kişilerin NATO ile yüksek meblağlı sözleşmeler yapmaya çalışan savunma şirketlerine gizli bilgi aktarmış olabileceği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO NSPA İddialarını Kapatıldı - Son Dakika

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