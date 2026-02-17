NATO PA Toplantısı Brüksel'de Gerçekleşti - Son Dakika
NATO PA Toplantısı Brüksel'de Gerçekleşti

17.02.2026 18:15
NATO Parlamenter Asamblesi, Brüksel'de müttefik dayanışmasını güçlendirmek için toplandı.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) üyeleri, Brüksel'de düzenlenen Ortak Komite Toplantıları kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) ile bir araya geldi.

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılan toplantılara, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello başkanlığında yaklaşık 150 parlamenter katıldı.

2 gün süren toplantılarda, NATO'ya siyasi desteğin güçlendirilmesi, transatlantik bağların pekiştirilmesi ve müttefik hükümetlerle vatandaşlar arasındaki demokratik bağın korunması konuları ele alındı.

Toplantılarda, NATO'nun 2026 yılı öncelikleri ve Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi öncesinde alınan kararların uygulanmasına destek konuları görüşüldü.

Görüşmelerde, Ukrayna'ya uzun vadeli müttefik desteğinin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantılarda, hibrit tehditlerin gelişmeye devam ettiği bir ortamda kritik altyapının, tedarik zincirlerinin ve demokratik kurumların dayanıklılığının korunması da gündeme geldi.

Katılımcılar, caydırıcılığın hükümetler, ordular ve parlamentolar tarafından günlük olarak sürdürülen bir kararlılık olduğunu ifade ederek, İttifak içinde birlik ve hazırlığın önemini yineledi.

Toplantıda, 2025 Lahey Zirvesi sonuçları, 13-15 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'nda yapılan görüşmeler ve ocak ayında yapılan NATO Askeri Komitesi'nin Genelkurmay Başkanları düzeyindeki oturumunun çıktıları da değerlendirildi.

"NATO çatısı altındaki dayanışma yeni bir döneme giriyor"

Türk heyetini, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Çavuşoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Caydırıcılığın güçlendirilmesi, müttefikler arası dayanışma ve uzun vadeli savunma vizyonu konusunda güçlü bir ortak irade ortaya çıktı. NATO çatısı altındaki dayanışma, yeni bir döneme giriyor. İddia edilenin aksine daha da güçleniyor. Transatlantik ve Avrupa güvenliğine yönelik her girişimde, Türkiye; güçlü ordusu ve güçlü savunma sanayisiyle vazgeçilmez bir aktör olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Brüksel, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

