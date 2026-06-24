NATO Sözcüsü'nden Rutte'nin Açıklamalarına Yanıt - Son Dakika
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NATO Sözcüsü'nden Rutte'nin Açıklamalarına Yanıt

24.06.2026 19:04
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NATO Sözcüsü Hart, Rutte'nin İtalya'dan yapılan uçuşlar konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşı sırasında " İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı" ve "Avrupa'nın tamamına baktığınızda, 4 bin ile 5 bin arasında uçuştan bahsediyoruz" ifadeleri hakkında açıklama yaptı.

Hart, Rutte'nin sözlerinin Roma'da tepkiyle karşılanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, İtalya dahil olmak üzere müttefiklerin, üs kullanımı ve hava sahası geçişleri bağlamında mevcut ikili anlaşmalarını nasıl uyguladıklarını vurguladı. Bahsettiği destek türü, lojistik veya teknik destekle ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, ABD'nin Fox News kanalına verdiği röportaj sırasında, Avrupalı müttefiklerin ABD'nin İran'a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına karşılık vererek "Hayal kırıklığını tamamen anlıyorum ancak İtalya'yı örnek alırsak, (Destansı Öfke) operasyonunu desteklemek için İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı. Yani bu çok büyük bir sayı. Avrupa'nın tamamına baktığınızda, 4 bin ile 5 bin arasında uçuştan bahsediyoruz." demişti.

İtalya'da muhalefetteki sol partiler, Rutte'nin açıklamaları dolayısıyla Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına sert tepki gösterirken, hükümetten konuya ilişkin ilk açıklama Savunma Bakanı Guido Crosetto'dan gelmişti.

Crosetto yaptığı yazılı açıklamada, Rutte'nin "izin verilen uçuşların niteliğini karıştırdığını" ve "gerçeği yansıtmayan bir yeniden yapılandırma" sunduğunu ifade ederek, İtalya'nın sadece "anlaşmalar kapsamında öngörülen ve askeri saldırı niteliğindeki faaliyetleri tamamen dışlayan uçuşlara izin verdiğini" kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Sözcüsü'nden Rutte'nin Açıklamalarına Yanıt - Son Dakika

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