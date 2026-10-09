NATO tatbikatı Steadfast Noon 13 Ekim'de İtalya'da 17 ülkeyle başlıyor. - Son Dakika
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NATO tatbikatı Steadfast Noon 13 Ekim'de İtalya'da 17 ülkeyle başlıyor.

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NATO'nun yıllık nükleer caydırıcılık tatbikatı Steadfast Noon, 13 Ekim'de İtalya ev sahipliğinde 17 ülkenin katılımıyla başlayacak. Açıklamada gerçek silahların kullanılmadığı, tatbikatın bir ülkeye karşı olmadığı ve Genel Sekreter Mark Rutte'nin birlik mesajı verdiği belirtildi.

NATO'nun yıllık nükleer caydırıcılık tatbikatı "Steadfast Noon", 13 Ekim'de İtalya'nın ev sahipliğinde başlayacak.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, 13 Ekim'de başlayacak tatbikatın bu yıl İtalya'nın ev sahipliğinde 17 ülkenin katılımıyla yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, tatbikatın NATO'nun hazırlık durumunu koruma, caydırıcılık ve savunma kapasitesine katkı sağlayan prosedürleri test etme çabalarının bir parçası olan, uzun süredir planlanmış ve rutin eğitim faaliyeti olduğunun altı çizildi.

Gerçek silahların kullanılmadığı ve tatbikatın herhangi bir ülkeye karşı olmadığının da belirtildiği açıklamada, Genel Sekreter Mark Rutte'nin şu sözlerine yer verildi:

"NATO savunma amaçlı bir İttifaktır. Bu tatbikat, barışı korumak, baskıyı önlemek ve saldırganlığı caydırmak adına güvenli, emniyetli, etkili ve inandırıcı bir kapasite sağlamamıza yardımcı olmaktadır. Tatbikat aynı zamanda birlik ve kararlılık konusunda net bir mesaj vermektedir."

Kaynak: AA
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