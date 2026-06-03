NATO, Ukrayna'ya Destek Mesajı Verdi - Son Dakika
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NATO, Ukrayna'ya Destek Mesajı Verdi

03.06.2026 23:35
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NATO Genel Sekreteri Rutte, Kiev'i ziyaret ederek Rus saldırılarına karşı Ukrayna'nın yanındayız dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın son saldırılarında ağır hasar gören Ukrayna'nın başkenti Kiev'i, 32 NATO büyükelçisiyle ziyaret ederek "Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz." mesajını verdi.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kiev'in Lukianivka bölgesini ziyaret ettiklerini ve birkaç gün önce Rus insansız hava araçları (İHA) ile füze saldırılarının yol açtığı yıkıma tanıklık ettiklerini belirtti.

NATO'ya üye 32 ülkenin büyükelçileriyle NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı için Kiev'de bulunduklarını aktaran Rutte, "Mesajımız son derece açık; NATO'nun Ukrayna'ya desteği sarsılmaz." ifadesini kullandı.

Rutte, paylaştığı video mesajında da Lukianivka'da son günlerde düzenlenen Rus saldırılarının neden olduğu yıkımı yerinde gördüklerini anlatarak, arkasında bulunan alışveriş merkezi ile metro istasyonunun saldırılarda ağır hasar aldığını bildirdi.

Acil durum ve kurtarma ekiplerinin büyük risk altında görev yaptığını vurgulayan Rutte, bazı saldırılarda füzelerin kısa aralıklarla aynı bölgeye isabet ettiğini, bu nedenle bir kurtarma görevlisinin ikinci füze saldırısında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rutte, Rusya'nın saldırılarla Ukrayna halkı arasında "korku ve terör" yaratmaya çalıştığını savunarak "Bu korkakça bir eylem. Çünkü şu anda cephede kazanamıyorlar. Ukraynalılar son derece iyi mücadele ediyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomatik misyonlara Kiev'den ayrılmaları yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlatan Rutte, buna karşılık NATO üyesi ülkelerin 32 büyükelçisinin Kiev'de bulunmasının güçlü bir dayanışma mesajı olduğunu söyledi.

Rutte, "Bu, Ukrayna'nın yanında olduğumuzun açık bir göstergesidir. Ukraynalıların cephede gösterdiği dirence büyük saygı duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın saldırılarla hedeflerine ulaşamayacağını ifade eden Rutte, "Ruslar bu savaşı asla kazanamayacak. Ukraynalılar buna izin vermeyecek. Biz de buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO, Ukrayna'ya Destek Mesajı Verdi - Son Dakika

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