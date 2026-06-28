Başkentte, NATO Liderler Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik tedbirleri çerçevesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki uygulama kapsamında, çeşitli şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim ve kontroller yapıldı.
Ekiplerce, sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi.
Denetimlerde, Polis Özel Harekat ekipleri de yer alarak güvenliği sağladı.
Son Dakika › Güncel › NATO Zirvesi İçin Güvenlik Denetimleri - Son Dakika
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