NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya Destek Vurgusu - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya Destek Vurgusu

29.06.2026 11:54
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NATO Parlamenter Zirvesi'nde Polonya, Portekiz ve Slovakya liderleri, Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

Polonya Senatosu Başkanı Malgorzata Kidawa-Blonska, Portekiz Meclis Başkanı Jose Pedro Aguiar Branco ve Slovakya Ulusal Konseyi Başkanı Richard Rasi, NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin önemli olduğu mesajını verdi.

Polonya Senatosu Başkanı Kidawa-Blonska, Portekiz Meclis Başkanı Branco, Slovakya Ulusal Konseyi Başkanı Rasi, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nde konuştu.

Kidawa-Blonska, Rusya'ya karşı dayanıklılığın artırılması gerektiğini kaydetti.

"Ukrayna'ya elimizden gelen tüm gücümüzle destek olmalıyız." diyen Kidawa-Blonska, NATO'nun savunma hazırlığının daha da artırılması ve yeni işbirliği formatları geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kidawa-Blonska, Türkiye ile Polonya arasındaki iyi ilişkilere atıfta bulunarak "Polonya ve Türkiye, NATO'nun doğu kanadındaki müttefikler olarak kilit bir rol oynamakta. NATO bünyesindeki ikili ve çok taraflı işbirliğimizin İttifak'ın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını umuyorum." dedi.

Portekiz Meclis Başkanı Branco da ittifakın iç bütünlüğünün korunmasının önemli olduğunun altını çizdi.

NATO'nun caydırıcılık ve kolektif savunma misyonunun temel hedeflerden biri olmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Branco, bunun askeri alanlara yatırım yapılmasını gerektirdiğine işaret etti.

Branco, "Ukrayna'ya kısa ve orta vadeli desteğimiz, Euro-Atlantik güvenlik çerçevesi içinde öncelikli olmaya devam etmelidir." ifadesini kullandı.

Slovakya Ulusal Konseyi Başkanı Rasi de ülkesinin dış ve güvenlik politikasının, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine dayandığını vurgulayarak bunların güvenlik ve refahlarının temelini oluşturduğunu dile getirdi.

NATO'nun, savunmalarının en önemli dayanağı olmaya devam ettiğini aktaran Rasi, ittifak içinde "daha güçlü bir Avrupa ayağına" ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Slovakya'nın savunma harcamalarını kademeli olarak yüzde 5'e çıkarmayı planladığını bildiren Rasi, savunma bütçesinin önemli bir kısmının modernizasyon için ayrıldığını belirtti.

Rasi, Ukrayna meselesinde adil ve kalıcı bir barışın sağlanacağı koşullar istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya Destek Vurgusu - Son Dakika

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