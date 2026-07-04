Türkiye'de NATO karşıtı etkinlikler ve siyasi ziyaretler yoğun - Son Dakika
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Türkiye'de NATO karşıtı etkinlikler ve siyasi ziyaretler yoğun

04.07.2026 09:12
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Türkiye'de TİP öncülüğünde NATO zirvesine karşı barış zirvesi düzenlenirken, DİSK 'NATO'ya Hayır' yürüyüşü yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı'nı ağırlayacak, CHP ve İYİ Parti liderleri de çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

09.00 - TİP'in davetiyle kurulan No to NATO Türkiye İnisiyatifi, 7–8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne karşı Uluslararası Anti-Emperyalist Barış Zirvesi düzenleyecek. Zirvenin açılışında TİP Genel Başkanı Erkan Baş konuşma yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde yapılacak İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'na katılacak. (ANKARA)

11.30 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Madenci Anıtı'nda yurttaşlarla bir araya gelecek, Gazipaşa Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ZONGULDAK)

13.15 - 15.00 - 17.00 - 18.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çemişgezek'te esnafı ziyaret edecek. Dervişoğlu, sırasıyla Diyap Ağa'nın kabrini, Sarı Saltuk Türbesi'ni ve Tunceli Cemevi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TUNCELİ)

14.00- 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ve Şerif, ikili görüşme ile heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/İSTANBUL)

18.00 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Taksim'den Dolmabahçe'ye "NATO'ya Hayır" yürüyüşü gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son Kanada-Fas karşılaşması oynanacak. (HOUSTON)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Cumartesi, Etkinlik, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de NATO karşıtı etkinlikler ve siyasi ziyaretler yoğun - Son Dakika

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