NATO Zirvesi Öncesi Beklentiler Yükseliyor

19.05.2026 17:29
Amiral Dragone, Ankara Zirvesi için askeri yetkililerin yüksek beklentilerini vurguladı.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Ankara Zirvesi yaklaşırken askeri yetkililerin beklentilerinin son derece yüksek olduğunu belirtti.

Dragone, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich'le Brüksel'de yapılan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun her gün uyum sağladığının altını çizen Dragone, "Ankara'daki NATO zirvesine doğru ilerlerken, askeri yetkililerin beklentileri son derece yüksek. Tüm taahhütlerin, daha hızlı teslimatlarla somut sonuçlara dönüştürülmesi, daha yüksek hazırlık seviyesi ve daha güçlü caydırıcılığın sağlanması gerekiyor." vurgusunu yaptı.

Dragone, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırma konusunda sağladığı ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

NATO'nun müşterek yapısındaki üst düzey liderlik görevlerinin yeni dağılımı üzerinde anlaşmaya varıldığını anımsatan Dragone, Avrupalı müttefiklere daha fazla sorumluluk verildiğinin altını çizdi.

"Savaşta değiliz fakat barış içinde de değiliz"

Dragone, "Ancak caydırıcılık ve savunmamız için gerekli tüm kabiliyetlerin teslimat ve konuşlandırılma hızının dramatik biçimde artırılması ve iyileştirilmesi gerektiğini de belirtmeliyiz. Savaşta değiliz fakat barış içinde de değiliz." diye konuştu.

Bu nedenle savunma yatırımlarına yönelik çabaları verilen taahhütler doğrultusunda iki katına çıkarmak gerektiğini belirten Dragone, savunma sanayisine de üretimi hızlandırması ve iş modellerini bu zorunluluğa göre uyarlaması çağrısında bulundu.

Dragone, "Artık parçalanmaya bir son verilmeli." mesajını vererek, fonların arttığı dönemde bunun en büyük risklerden birini teşkil edebileceği konusunda uyardı.

Kaynak: AA

