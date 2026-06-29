NATO Zirvesi Öncesi Çankaya\'da Çöp Konteynerleri Kaldırılıyor

Çankaya Belediyesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında uygulanacak güvenlik önlemleri nedeniyle kapatılacak güzergahlardaki çöp konteynerleri 29 Haziran gecesinden itibaren geçici olarak kaldırılacak veya uygun noktalara taşınacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Çankaya'da bazı cadde ve sokaklarda geçici düzenlemeler yapılacak.

Bu kapsamda, daha önce Ankara Valiliğince açıklanan kapatılacak güzergahlardaki çöp konteynerleri 29 Haziran gecesinden itibaren geçici olarak kaldırılacak veya uygun noktalara taşınacak.

Konteynerlerin kaldırıldığı bölgelerde çöpler saat 21.00'den önce dışarı çıkarılmayacak ve suyu süzülmüş, ağzı sıkıca bağlanmış poşetler içerisinde bina önüne bırakılacak, Çöp toplama hizmeti saat 21.00-04.00 ve 05.00-14.00 saatleri arasında kesintisiz devam edecek.

Konteynerlerin kaldırılmadığı bölgelerde rutin çöp toplama hizmeti, aynı şekilde sürdürülecek. NATO Zirvesi süresince dal, budak, moloz, eski mobilya, koltuk, kanepe ve benzeri hacimli atıklar, dışarı çıkarılmayacak. Kurallara uymayanlara yasal işlem yapılacak.

Konteynerlerin kaldırılacağı cadde ve sokaklar ile düzenleme yapılacak otel çevreleri şöyle:

"Esat Caddesi, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Söğütözü Caddesi, İnsan Doğramacı Bulvarı, Cinnah Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Çankaya Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Tahran Caddesi, Billur Sokak, Boğaz Sokak, Bülten Sokak, Gülözü Sokak, Güniz Sokak, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, 720 Sokak, 721 Sokak, Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443 Sokak, 1452 Sokak, 1377 Sokak, 1380 Sokak, 1381 Sokak, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, 2453 Sokak olmak üzere tüm sokak ve caddeler kapanacaktır.

Konteyner düzenlemesi yapılacak otel çevreleri ise Bilkent Hotel - Üniversiteler Mahallesi, JW Marriott Hotel - Çukurambar, Metropolitan Hotel - Balgat, InterContinental Hotel - Çankaya, Sheraton Hotel - Çankaya, Lugal Hotel - Çankaya, HiltonSA Hotel - Çankaya, Divan Otel - Yıldız."