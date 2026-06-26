NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılar

Haber: Esra TOKAT
(ANKARA) - NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 90 kişiden 86'sı tutukluluğa sevk edilirken 4 kişi de kolluk ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 225 kişiden dün 103 kişi tutuklanmış, 26 kişi ev hapsi koşuluyla, 6 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri 90 kişiden 86'sı bugün adliyeye sevk edilirken 4'ü de emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 86 kişinin tamamı savcılık ifadelerinin ardından tutukluluğa sevk edildi.
Tutukluluğa sevk edilenlerin 27'sinin IŞİD üyesi olduğu öğrenildi.
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