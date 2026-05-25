NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Toplantısı

25.05.2026 20:10
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından, 36. NATO Zirvesi öncesi Bakanlıkta düzenlenen güvenlik toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla yapılacak zirveye ilişkin güvenlik tedbirlerini tüm yönleriyle ele aldıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

