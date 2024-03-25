Çin ile diplomatik ilişkilerini kesen Nauru Devlet Başkanı Çin'i ziyaret etti

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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'la diplomatik ilişkilerini bu yılın başında keserek Çin'i resmen tanıyan Pasifik ada ülkesi Nauru'nun Devlet Başkanı David Adeang, Çin'i ziyaret etti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adeang, diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından Nauru'dan Çin'e ilk resmi ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Şi, devlet başkanları düzeyindeki ilk görüşmede, Nauru'nun "tek Çin" ilkesini benimseyerek kendileriyle diplomatik ilişki kurma kararının, tarihin ve zamanın gidişatına uygun olduğunu, iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlayacak işbirliği geliştirmek istediklerini belirtti.

Nauru'nun Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Şi, ticaret, yatırımlar ve altyapı alanında işbirliğini artırmaya, Nauru'nun bağımsız ve sürdürülebilir kalkınmasını desteklemeye hazır olduklarını vurguladı.

Nauru hükümeti, 15 Ocak'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğini, onun yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Çin'in tek meşru temsilcisi olarak tanıdığını duyurmuştu. Diplomatik ilişkileri başlatan protokol, 24 Ocak'ta iki ülkenin dışişleri bakanlarınca Pekin'de imzalanmıştı.

Çin ile Tayvan arasında gelgitler

Pasifik ada ülkesi Nauru, ilk kez 1980 yılında Taipei ile kurduğu diplomatik ilişkileri 2002'de Pekin'e çevirmiş, ardından 2005'te Çin ile ilişkilerini keserek yeniden Tayvan'ı tanımıştı.

Ülke, her iki seferde de diplomatik ilişkiyi ekonomik yardım ve finansman edinme aracı olarak kullandığı eleştirilerine hedef olmuştu.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.