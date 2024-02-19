Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, İskenderun'da depremzedelere konser verdi - Son Dakika
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Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, İskenderun'da depremzedelere konser verdi

Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, İskenderun\'da depremzedelere konser verdi

Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler için konser düzenledi. Şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği koronun üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremden etkilenen çocuklara destek amacıyla 100. Yıl Ortaokulu'na ziyarette bulundu. Okul bahçesinde konser veren koro, şarkı seslendirdi. Öğrenciler de parçalara eşlik etti.

19.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:34
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Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler için konser düzenledi.

Şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği koronun üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremden etkilenen çocuklara destek amacıyla 100. Yıl Ortaokulu'na ziyarette bulundu.

Okul bahçesinde konser veren koro, şarkı seslendirdi.

Öğrenciler de parçalara eşlik etti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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