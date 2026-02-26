Nazik Gölü'ndeki Buzlar Çözülüyor - Son Dakika
Nazik Gölü'ndeki Buzlar Çözülüyor

26.02.2026 11:30
Nazik Gölü'ndeki buz tabakası sıcak havayla eriyip yaban ördekler geri dönmeye başladı.

BİTLİS'in ve bölgenin önemli kuş cennetlerinden biri olan Nazik Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, sıcak hava ile birlikte çözülmeye başladı. Günlerce beyaz örtü ile kaplı kalan gölde, su yüzeyinin yeniden ortaya çıkışı ile yaban ördekler boy gösterdi.

Kış aylarında soğuk hava nedeniyle büyük bölümü buzla kaplanan gölde, son günlerde hava sıcaklıklarının artması ile çözülmeye başladı. Yağışların da etkisiyle su seviyesinin yükseldiği Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün, yüzeyindeki buz tabakasının önemli ölçüde eridiği gözlendi. Buzların çözülmesi ile her yıl olduğu gibi bu yıl da yaban ördekler göle gelmeye başladı. Gölde yüzen tepeli patka ve elmabaş cinsindeki ördekler, doğaseverlerin ilgisini çekti. Bölgedekiler, bu yıl kış şartlarının çetin geçtiğini ancak son günlerde hava sıcaklıklarının artması sonucu göldeki buzların hızla çözüldüğünü belirtti.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Nazik Gölü, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

