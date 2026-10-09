Nazilli\'de Atatürk\'ün gelişinin 89. yıl dönümü tören ve kortejle anıldı

Nazilli'de Atatürk'ün gelişinin 89. yıl dönümü tören ve kortejle anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 89. yıl dönümü İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende anıta çelenk sunuldu, kortej Hürriyet Caddesi'nden geçerek program Nazilli Sümer Yerleşkesi'nde sürdü.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 89'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.
İstasyon Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından katılımcılar, Hürriyet Caddesi üzerinden eski Sümerbank yerleşkesine kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.
Program, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sümer Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.
Törene, Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı İbrahim Öztürkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Arsen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Refik Özsoy, siyasi parti temsilcileri, gaziler, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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