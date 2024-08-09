Nazilli'de firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Konutta silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.K. (28) Bozyurt Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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