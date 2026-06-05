Nazilli\'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Sümer Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasından alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
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