Nazilli'de hafif ticari araç otomobile çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Nazilli'de hafif ticari araç otomobile çarptı: 5 yaralı

Nazilli\'de hafif ticari araç otomobile çarptı: 5 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç bir otomobile çarptı ve yan yattı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazanın ardından trafik kontrollü olarak sağlandı.

03.06.2024 13:13
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'dan Denizli yönüne ilerleyen M.K. idaresindeki 20 ALF 981 plakalı hafif ticari araç, Dallıca Kavşağı'nda, aynı yönde seyreden F.Y'nin kullandığı 34 SG 0883 plakalı otomobile arkadan çarptı, ardından yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki yolcular Ü.K, E.K. ve F.K. yaralandı.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA

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