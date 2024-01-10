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Nazilli'de motosiklet kaza yaptı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Nazilli'de motosiklet kaza yaptı, sürücü ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir motosikletin refüje çarpması sonucu sürücü demir korkuluklara savruldu. Kazada ağır yaralanan sürücü, kalp masajıyla hayata döndürülerek yoğun bakıma alındı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Nazilli\'de motosiklet kaza yaptı, sürücü ağır yaralandı
10.01.2024 - 17:23,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun ortasındaki refüje çarpan motosikletten demir korkuluklara savrulan sürücü, ağır yaralandı.

H.Ö'nün (24) kullandığı 09 AKD 657 plakalı motosiklet, Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda başka bir motosikleti geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan ve takla atarak refüjdeki demir korkulukların üzerine düşen H.Ö, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ö'nün kalp masajıyla hayata döndürüldüğü ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kaza anını çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: AA
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